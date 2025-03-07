Александр Стояногло: "Нужна полная прозрачность в использовании финансовой помощи"

В Молдове необходимо обеспечить полную прозрачность в использовании финансовой помощи. Об этом заявил бывший генеральный прокурор, экс-кандидат на пост президента Молдовы, один из лидеров политического блока "Альтернатива" Александр Стояногло на встрече с послом Франции в нашей стране Доминик Вааг (Dominique Waag), передает Noi.