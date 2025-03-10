Никита Бедрин: Придётся много и усердно поработать

PHM RacingРоссийский пилот Никита Бедрин, выступавший под итальянской лицензией в молодёжной моносерии Формула 3 в 2024 году в составе немецкой команды AIX Racing, прокомментировал возвращение в серию с этим же коллективом на сезон-2025.
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