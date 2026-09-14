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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Собянин рассказал, как за 10 лет МЦК изменило транспорт Москвы

Со дня запуска Московского центрального кольца прошло 10 лет. Сергей Собянин отметил, что МЦК, открытое в 2016 году, кардинально изменило транспортную систему столицы.

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