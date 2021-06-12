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Ко Дню России общественники Моздокского района Северной Осетии приняли участие в праздничном мероприятии «Россия - спортивная держава»

В рамках традиционной акции «Каникулы с Общественным советом» общественники Моздокского района Северной Осетии вместе с сотрудниками районного отдела полиции приняли участие в спорт-квесте «Россия - спортивная держава».

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