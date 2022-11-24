Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Пиняев о тумане в матче со «Спартаком»: «Плохому танцору сами знаете, что мешает. Должны в любых условиях сориентироваться»

Сергей Пиняев высказался о тумане во время матча «Крыльев Советов» и «Спартака».  В среду самарский клуб обыграл красно-белых (2:1) в матче группового этапа Фонбет Кубка России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх