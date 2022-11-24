Пиняев о тумане в матче со «Спартаком»: «Плохому танцору сами знаете, что мешает. Должны в любых условиях сориентироваться»

Сергей Пиняев высказался о тумане во время матча «Крыльев Советов» и «Спартака». В среду самарский клуб обыграл красно-белых (2:1) в матче группового этапа Фонбет Кубка России.
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