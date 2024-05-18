Театр абсурда
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Театр абсурда

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Массовые побоища в России с участием чужеземцев приобретают устрашающий характер. В центре внимания Кемерово и Пермь

Массовые побоища в России с участием чужеземцев приобретают устрашающий характер. В центре внимания Кемерово и Пермь

Интересная жизнь с Vera Star Пока в России некоторые деятели продолжают убеждать нас в необходимости завоза еще большого количества мигрантов, укрепляя тем самым "братские" связи между абсолютно чуждыми по менталитету и мировоззрению национальностями, кривая этнической преступности уверенно ползет вверх.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А откуда у абу- бандитов мозги?! Для них это большая роскошь. Это очередной» привет» от мигрантов Колокольцеву, Семигигину, Даванкову, Беглову и Иже с ними « топящими за мигрантов». А также чудиле Чудновских из МГУ, которая рисует « выкладки» на бумагах, а « кривая» роста преступности резко растет вверх.
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12 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Статья по теме: Этнические диаспоры как угроза традиционной российской идентичности http://kozyrev-gi.ru/pages/etnicheskie-diaspory/
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kozyrev-gi
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9 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Кто бы что не говорил, но никаких кардинальных изменений после событий в &quot;Крокусе&quot; в поведении приезжих не наблюдается - как вели себя нагло и вызывающе, так и ведут. Последние два инцидента которые произошли буквально на днях, являются очередным доказательством того, как к российскому законодательству относятся те, в чьей незаменимости нас убеждают такие как г-н Семигин и ему подобные. Колокольцева к ответу,это позор власти! Кемеровская область
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5 час.

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