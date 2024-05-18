Массовые побоища в России с участием чужеземцев приобретают устрашающий характер. В центре внимания Кемерово и Пермь

А откуда у абу- бандитов мозги?! Для них это большая роскошь. Это очередной» привет» от мигрантов Колокольцеву, Семигигину, Даванкову, Беглову и Иже с ними « топящими за мигрантов». А также чудиле Чудновских из МГУ, которая рисует « выкладки» на бумагах, а « кривая» роста преступности резко растет вверх.

ЕА

Евгений Алексеенко

Кто бы что не говорил, но никаких кардинальных изменений после событий в "Крокусе" в поведении приезжих не наблюдается - как вели себя нагло и вызывающе, так и ведут. Последние два инцидента которые произошли буквально на днях, являются очередным доказательством того, как к российскому законодательству относятся те, в чьей незаменимости нас убеждают такие как г-н Семигин и ему подобные. Колокольцева к ответу,это позор власти! Кемеровская область