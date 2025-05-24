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Новости Тамбова

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Корректировка проекта реконструкции филармонии вновь пошла не по плану

Корректировка проекта реконструкции филармонии вновь пошла не по плану

Столичная компания АО «Авиапром» оспаривает решение регионального министерства градостроительства и архитектуры об одностороннем расторжении контракта на корректировку проекта реконструкции тамбовской филармонии.

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