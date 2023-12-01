В Госдуму внесена поправка о полном запрете мобильных телефонов в школах

В Госдуму внесли поправку в законопроект об ограничении использования мобильных телефонов в школах, которая запрещает применять смартфон в образовательных учреждениях в любых целях – даже в образовательных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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