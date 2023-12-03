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Свежие комментарии

  • epobedimski
    А как  насчет ,простите,запора.Ведь гранат ооочень крепит!Один против всех....
  • Алексей
    Автор очередной клоун,который переписывает фигню у других клоунов.Я лично видел в молодости одноклассника,который пос...Может ли человек ...
  • Алексей
    Поменяйте врача.Один против всех....

Может ли человек мгновенно поседеть от страха

Может ли человек мгновенно поседеть от страха

В литературе, да и в обычных разговорах часто можно встретить выражение «поседел от страха». Обычно в этом случае речь идет о каком-то ужасном моменте, стрессе или психологическом напряжении.

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Комментарии
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Fialka
совсем поседеть не знаю, но проседи появляются, испытала на себе после пожара мне было 22 года
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8 час.
А
Алексей
Автор очередной клоун,который переписывает фигню у других клоунов.Я лично видел в молодости одноклассника,который поседел за 1 ночь.У него умерла мама.Полностью седой стал!!!
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6 час.

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