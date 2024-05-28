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Ростех

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В Ростехе нарастили выпуск радиационно стойких источников электропитания для космических аппаратов

В Ростехе нарастили выпуск радиационно стойких источников электропитания для космических аппаратов

Фото: Омский научно-исследовательский институт приборостроения Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех увеличил объемы выпуска миниатюрных источников вторичного электропитания повышенной радиационной стойкости, при этом повысив их эксплуатационные характеристики.

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