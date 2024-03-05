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Военное обозрение

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Член Госсовета Франции: Украине, возводящей памятники Бандере и сжигающей книги Пушкина, не место в ЕС

Член Госсовета Франции: Украине, возводящей памятники Бандере и сжигающей книги Пушкина, не место в ЕС

Украина, где превращают нациста Степана Бандеру и подобных ему в героев и борются с произведениями русских классиков, не должна быть частью ЕС, считает политик и правозащитник Арно Кларсфельд.

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Алексадр Вовк-Михайлов
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11 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Ответить
11 час.

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