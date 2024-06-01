«Открытый диалог» с подопечными полиции состоялся в преддверии Дня защиты детей в Астраханской области

Организаторами «Открытого диалога» с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации выступила руководитель комиссии по профилактической работе с несовершеннолетними Милада Ребус и инспектор ПДН отдела полиции № 1 УМВД России по городу Астрахани Диляра Кенжебаева.