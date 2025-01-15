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Царьград

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Массированные отключения света в пяти областях Украины после атаки

Массированные отключения света в пяти областях Украины после атаки

На Украине в пяти областях, включая Харьковскую и Днепропетровскую, произошли аварийные отключения электроснабжения из-за ракетной атаки.

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