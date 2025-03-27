Космический экшен-платформер Cobra: The Awakening выходит 26 августа Сайд-скроллингов...

Космический экшен-платформер Cobra: The Awakening выходит 26 августаСайд-скроллинговый экшен-платформер Space Adventure Cobra: The Awakening выходит 26 августа на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam, Epic Games Store и GOG.
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