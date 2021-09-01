Названа стоимость билетов на свадьбу Моргенштерна

Шоубиз- бессмысленный и беспощадныйБизнес и финансыНазвана стоимость билетов на свадьбу Моргенштерна Билеты на свадьбу российского рэпера Моргенштерна продавались по 50 тысяч рублей. Такую стоимость в беседе с NEWS.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна Эржибоваи на свадьбу и на него нскхм:) неужели к этим кхм за такие деньги кто то пошёл?Владимир EвтушенкоА ведь найдутся подонки, что заплатят такие деньги за билеты на свадьбу ублюдка и наркоши.Комментировать
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