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Названа стоимость билетов на свадьбу Моргенштерна

Названа стоимость билетов на свадьбу Моргенштерна

Билеты на свадьбу российского рэпера Моргенштерна продавались по 50 тысяч рублей. Такую стоимость в беседе с NEWS.

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Анна Эржибова
и на свадьбу и на него нскхм:) неужели к этим кхм за такие деньги кто то пошёл?
Владимир Eвтушенко
А ведь найдутся подонки, что заплатят такие деньги за билеты на свадьбу ублюдка и наркоши.

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