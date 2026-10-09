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Царьград

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"У нас и такое возможно": Таджики стали коренным народом России – секрет вскрылся на школьном экзамене

"У нас и такое возможно": Таджики стали коренным народом России – секрет вскрылся на школьном экзамене

Задание из школьного экзамена поразило родителей. Люди не могут поверить, что такое возможно.Следуя из текста школьного экзамена, "таджики считаются нынче коренным народом нашей страны", с удивлением заметил журналист Андрей Медведев.

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