ЦБ пояснил свои последние решения по валютным торгам

Баланс на валютном рынке РФ в целом остается неизменным, в отличие от ситуации 2022 и 2023 годов, когда значительно менялись и экспорт, и импорт, говорится в сообщении Банка России, на которое ссылаются «РИА Новости».
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