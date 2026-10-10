ВС ВСУ потеряли несколько самолётов из-за применения старых ракет-перехватчиков Воздушные силы ВСУ лишились нескольких боевых самолетов в результате вынужденного применения старых советских ракет класса «воздух-воздух» с истекшим сроком даже не эксплуатации, а просто хранения.