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«Подэнсили тут немного». Щербакова поделилась видео танцев с Загитовой

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась видео танцев с Алиной Загитовой. «Поденсили тут немного с Алиной Загитовой», – написала Щербакова.

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