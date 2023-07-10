Посольство России: Белый дом признался в военных преступлениях на Украине

РИАМО - 10 июл. Посольство России в Вашингтоне прокомментировали заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби по поводу передачи Украине кассетных боеприпасов, передает ТАСС.
РИАМО - 10 июл. Посольство России в Вашингтоне прокомментировали заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби по поводу передачи Украине кассетных боеприпасов, передает ТАСС.
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