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Царьград

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Кто заставил Алиева открыто хамить России? Задачка со многими известными

Кто заставил Алиева открыто хамить России? Задачка со многими известными

Кто заставил Алиева открыто хамить России? Задачка со многими известными. Царьград провёл собственное расследование на тему того, что на самом деле стоит за претензиями в адрес России: "Европа грезит тем, чтобы заменить в качестве поставщика газа через Украину Россию с её "токсичным" газом на Азербайджан.

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