Кто заставил Алиева открыто хамить России? Задачка со многими известными. Царьград провёл собственное расследование на тему того, что на самом деле стоит за претензиями в адрес России: "Европа грезит тем, чтобы заменить в качестве поставщика газа через Украину Россию с её "токсичным" газом на Азербайджан.