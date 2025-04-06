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Царьград

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Беспилотник ВСУ атаковал машину мирных жителей в Белгородской области: Подросток и двое мужчин тяжело ранены

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о новых преступлениях ВСУ в регионе.Четыре дрона ВСУ атаковали сёла Байцуры, Берёзовка и Богун-Городок.

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