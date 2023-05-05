Военное обозрение

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Американские кассетные боеприпасы для Украины: споры продолжаются

Американские кассетные боеприпасы для Украины: споры продолжаются

Бомбы Mk 20 из арсенала ВМС США. Фото Минобороны США Киевский режим регулярно обращается к своим американским покровителям с просьбами о предоставлении того или иного вооружения.

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