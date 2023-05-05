Американские кассетные боеприпасы для Украины: споры продолжаются

Бомбы Mk 20 из арсенала ВМС США. Фото Минобороны США Киевский режим регулярно обращается к своим американским покровителям с просьбами о предоставлении того или иного вооружения.
Популярные статьи
- Зампред Совбеза РФ: Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей
- Эстонский генерал Мартин Харем: Единственный приемлемый вариант окончания конфликта на Украине - это распад России
- Министр юстиции Ямайки потребовала от Великобритании извинений и репараций за годы работорговли и колониализма
Свежие комментарии