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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романов о Цыплакове: «Яркий 1-й сезон и 2-й похуже – обыденность, так происходит у многих. Может, сейчас он вернется и будет играть еще лучше. У Шабанова по-другому, просто не влился в НХЛ после КХЛ»

Защитник «Айлендерс» Александр Романов высказался о выступлении  Максима Шабанова и  Максима Цыплакова в составе клуба.

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