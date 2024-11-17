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В США оценили способность Трампа урегулировать конфликт на Украине

В США оценили способность Трампа урегулировать конфликт на Украине

Историк Центра глобальных отношений имени Генри Киссинджера Сергей Радченко заявил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может переложить вину за свою неспособность окончить конфликт на Украине.

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