Киеву нельзя упускать предложение Дональда Трампа получить американскую помощь взамен на украинские редкие металлы.
Беглый олигарх не считает, что Трампу нужны украинские недра
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Л
Лариса
Дурень думкой багатие- украинская пословица.
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18 час.
Алексей Горшков
Трамп - БАРЫГА прежде всего, и если сделать так, чтобы ему было ВЫГОДНЕЕ торговать с нами, а не с "щеневмерлами" - он про них не только забудет - но и, возможно - НА НАШУ СТОРОНУ ВСТАНЕТ !!! Тем более его команде уже сейчас видно, КАКИЕ ОНИ ЖУЛИКИ - самих американцев ОБВОРОВЫВАЮТ !!!
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16 час.
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