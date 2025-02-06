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Беглый олигарх не считает, что Трампу нужны украинские недра

Беглый олигарх не считает, что Трампу нужны украинские недра

Киеву нельзя упускать предложение Дональда Трампа получить американскую помощь взамен на украинские редкие металлы.

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Комментарии
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Л
Лариса
Дурень думкой багатие- украинская пословица.
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18 час.
Алексей Горшков
Трамп - БАРЫГА прежде всего, и если сделать так, чтобы ему было ВЫГОДНЕЕ торговать с нами, а не с &quot;щеневмерлами&quot; - он про них не только забудет - но и, возможно - НА НАШУ СТОРОНУ ВСТАНЕТ !!! Тем более его команде уже сейчас видно, КАКИЕ ОНИ ЖУЛИКИ - самих американцев ОБВОРОВЫВАЮТ !!!
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16 час.
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