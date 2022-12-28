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Кузьменко набрал 30 очков за 33 игры в дебютном сезоне в НХЛ. У него передача в матче с «Сан-Хосе»

Кузьменко набрал 30 очков за 33 игры в дебютном сезоне в НХЛ. У него передача в матче с «Сан-Хосе»

Андрей Кузьменко набрал 30 очков за 33 матча в дебютном сезоне в НХЛ. Форвард «Ванкувера» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (6:2).

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