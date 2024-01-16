«Своя жизнь», – Иосиф Пригожин не общается с пережившей инсульт дочерью и не интересуется жизнью внука

1,5 года назад Даная Пригожина стала матерью. У дочери известного продюсера родился сын. Однако спустя несколько месяцев после родов звездная наследница оказалась на больничной койке.
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