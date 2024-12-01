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ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

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Технологии древних цивилизаций на реке Шайтанка, Урал

Технологии древних цивилизаций на реке Шайтанка, Урал

На Урале есть село Чусовое, основанное в 1720 году.  Его населяет чуть больше 600 человек.  Домики, развалины, поля и речка Шайтанка - где тут взяться тайне, когда все друг друга знают? Как осталась незамеченной полигональная кладка высотой в три человеческих роста - действительно загадка.

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