Технологии древних цивилизаций на реке Шайтанка, Урал

На Урале есть село Чусовое, основанное в 1720 году. Его населяет чуть больше 600 человек. Домики, развалины, поля и речка Шайтанка - где тут взяться тайне, когда все друг друга знают? Как осталась незамеченной полигональная кладка высотой в три человеческих роста - действительно загадка.