Ванилла SU

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Есть ли смысл строить свою жизнь полагаясь на мнения окружающих

Есть ли смысл строить свою жизнь полагаясь на мнения окружающих

﻿﻿Вы замечали, как мнение других людей влияет на нашу жизнь? И ведь большинство считает своим священным долгом высказаться, не спрашивая собеседника, интересно ли ему это.

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