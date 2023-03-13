Есть ли смысл строить свою жизнь полагаясь на мнения окружающих

Вы замечали, как мнение других людей влияет на нашу жизнь? И ведь большинство считает своим священным долгом высказаться, не спрашивая собеседника, интересно ли ему это.
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