FT: Евросоюз может увеличить квоты на выбросы углерода

Евросоюз рассматривает возможность увеличения количества продаваемых сертификатов на углеродные выбросы, чтобы смягчить влияние на экономику отказа от импорта российских энергоресурсов, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Евросоюз рассматривает возможность увеличения количества продаваемых сертификатов на углеродные выбросы, чтобы смягчить влияние на экономику отказа от импорта российских энергоресурсов, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
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