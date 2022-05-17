РОСБАЛТ

748 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

FT: Евросоюз может увеличить квоты на выбросы углерода

FT: Евросоюз может увеличить квоты на выбросы углерода

Евросоюз рассматривает возможность увеличения количества продаваемых сертификатов на углеродные выбросы, чтобы смягчить влияние на экономику отказа от импорта российских энергоресурсов, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх