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Комитет ГД одобрил поправки о выборах президента при военном положении

Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в понедельник, 23 октября, принял поправки, определяющие процедуру выборов президента РФ в районах военного положения, сообщили "Известия" со ссылкой на присутствующего на заседании корреспондента.

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