Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан высказался по теме России, Украины и Китая. 1. Китай и Россия последовательно поддерживали нас в трудные времена, мы глубоко дорожим этой дружбой; 2.
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Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан высказался по теме России, Украины и Китая. 1. Китай и Россия последовательно поддерживали нас в трудные времена, мы глубоко дорожим этой дружбой; 2.
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