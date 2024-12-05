Эксперты советуют россиянам составить чек-лист важных дел перед Новым годом

Во время предновогодней суеты очень просто забыть о каком-либо важном деле. Общественная Служба Новостей перечислила несколько пунктов, которые обязательно должны быть в чек-листе подготовки к главному зимнему празднику.
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