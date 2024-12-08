Steam установил новый рекорд одновременного онлайна благодаря новинкам На эти...

Steam установил новый рекорд одновременного онлайна благодаря новинкамНа этих выходных Steam установил новый рекорд по количеству одновременно находящихся онлайн игроков — 8 декабря онлайн сервиса достиг отметки в 39 205 447 человек.
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