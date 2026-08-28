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FiNE NEWS

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Россия отреагирует в случае обострения ситуации в Приднестровье, заявили в МИД

Россия отреагирует в случае обострения ситуации в Приднестровье, заявили в МИД

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило о готовности принять меры в случае ухудшения ситуации в Приднестровском регионе Молдовы (ПМР).

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