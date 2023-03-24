Военное обозрение

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Командующий нацгвардией Украины: Наша общая цель – освобождение территорий до границ 1991 года

Командующий нацгвардией Украины: Наша общая цель – освобождение территорий до границ 1991 года

На Украине продолжается формирование так называемой «гвардии наступления». Это бригады, которые формируются из призванных военнослужащих национальной гвардии, национальной полиции и пограничной службы.

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