Разбор полетов в ООН: урок для Трампа и китайская пасхалка для русских

Политнавигатор Такого цирка с конями Генассамблея ООН давно не видела. Нервное ожидание итогов голосования за ставшие скандальными проекты резолюций Генассамблеи ООН, посвященные третьей годовщине начала войны на Украине завершилось еще более громким скандалом: Евроколхоз «сделал» Трампа в ООН.