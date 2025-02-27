Удары в Киевской области: объекты ВСУ, артиллерию и аэродромы поразили снова

В Киевской и Хмельницкой областях зафиксированы удары по объектам ВСУ. Сергей Лебедев из пророссийского николаевского подполья сообщил о повреждениях складов с артиллерией в Броварах и Борисполе, а также об ударах по аэродромам.
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