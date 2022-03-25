Сотрудниками МВД России задержан подозреваемый в пропаганде терроризма и возбуждении ненависти и вражды

«Оперативниками Управления «К» МВД России задержан 29-летний мужчина, который размещал в чатах популярного мессенджера материалы с призывами к экстремистской деятельности.
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