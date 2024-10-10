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WSJ: Харрис не смогла сказать, чем отличается ее политика от шагов Байдена

WSJ: Харрис не смогла сказать, чем отличается ее политика от шагов Байдена

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис пытается дистанцироваться от непопулярного главы государства Джо Байдена, однако не может объяснить, чем ее политика будет отличаться от шагов нынешней администрации президента.

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