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Царьград

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Во Владимире на Куйбышева монтируют светофор на рамной опоре «А»

Во Владимире на Куйбышева монтируют светофор на рамной опоре «А»

Во Владимире на улице Куйбышева продолжается установка светофорного объекта, размещённого на рамной опоре конструкции «А».

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