Камила Валиева пропустит Олимпиаду-2026 из-за новых правил ISU

МОСКВА, 20 декабря, ФедералПресс. Российская фигуристка Камила Валиева не сможет принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане из-за новых правил отбора, введенных Международным союзом конькобежцев (ISU).
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