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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Шкурный интерес важнее Родины. Березуцкий призвал предать Россию

Шкурный интерес важнее Родины. Березуцкий призвал предать Россию

Нарывы, зревшие в нашем обществе три десятилетия, а то и больше, продолжают вскрываться. В феврале-марте 2022 года стало очевидно, что из себя представляет значительная часть тех, кто назывался "культурной элитой" и "богемой".

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Комментарии
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Александр Свитайло
Боюсь, что у нас добрая половина таких спортсменов(((
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18 час.
КузнецовВВ
спортсмены бы поехали, но их тут неплохо кормят. если бы зарплаты в РПЛ соответствовали уровню футбольного зрелища - то половина игрочишек пылила бы где нибудь в польшах и словениях, и низших дивизионах германий и франций.
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17 час.
Валерий Ребров
Да пусть валит куда угодно,от него толку нет,да и раньше не было когда играл
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13 час.

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