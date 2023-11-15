Шкурный интерес важнее Родины. Березуцкий призвал предать Россию

КузнецовВВ

спортсмены бы поехали, но их тут неплохо кормят. если бы зарплаты в РПЛ соответствовали уровню футбольного зрелища - то половина игрочишек пылила бы где нибудь в польшах и словениях, и низших дивизионах германий и франций.