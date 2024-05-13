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Посол Антонов: США готовы любым путем снять с Киева ответственность за злодеяния

Посол Антонов: США готовы любым путем снять с Киева ответственность за злодеяния

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отсутствие реакции Вашингтона на удары по жилым кварталам Белгорода говорит о его готовности делать все, чтобы снять ответственность за злодеяния с украинских властей.

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