Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отсутствие реакции Вашингтона на удары по жилым кварталам Белгорода говорит о его готовности делать все, чтобы снять ответственность за злодеяния с украинских властей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии