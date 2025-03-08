"Окно возможностей Овертона" открыто нараспашку, а вы даже не подозреваете об этом

Изменение общественного мнения касательно серьёзных тем - задача непростая. Убедить людей в том, что что-то плохое или незаконное теперь "правовая норма", сделать так, что нетерпимое официально прописывается в законе, - это главная концепция "окна возможностей Овертона".
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