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Пронедра

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Что ни при каких обстоятельствах нельзя выносить из церкви

Что ни при каких обстоятельствах нельзя выносить из церкви

Посещение православного храма для многих людей связано не только с участием в богослужении, но и с соблюдением особых традиций.

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