Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке города

Спортивный кластер, два катка, две пешеходные зоны, три сквера и парк — в этом сезоне мы привели в порядок девять общественных пространств на юго-востоке Москвы: в Рязанском районе благоустроили сквер имени Федора Полетаева, в районе Люблино облагородили Аллею молодых семей, а в Текстильщиках обновили каток.