Страхи Зеленского: президент Украины боится нового майдана и отстранения от власти Евгения КомароваВладимир Зеленский заявил, что переключение внимания на конфликт Израиля с ХАМАСом замедлило поставки артиллерийских снарядов в Киев.
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