Подлинная история «Атаки мертвецов»: что произошло под крепостью Осовец 6 августа 1915 года Татьяна Орлонская6 августа 1915 года произошло одно из самых известных событий Первой мировой войны, известное как «Атака мертвецов».
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