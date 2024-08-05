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Подлинная история «Атаки мертвецов»: что произошло под крепостью Осовец 6 августа 1915 года

Подлинная история «Атаки мертвецов»: что произошло под крепостью Осовец 6 августа 1915 года

Подлинная история «Атаки мертвецов»: что произошло под крепостью Осовец 6 августа 1915 года Татьяна Орлонская6 августа 1915 года произошло одно из самых известных событий Первой мировой войны, известное как «Атака мертвецов».

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Иван Иваныч
Слава и вечная память погибшим защитникам России!
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